lunedì 1 Settembre 2025
Genova, auto si ribalta a Marassi: soccorsi sul posto

Redazione Liguria
Auto ribaltata MarassiGenova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel corso della tarda mattinata odierna nel quartiere genovese di Marassi, nei pressi del ponte Gerolamo Serra, a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris, dove si è verificato un incidente.
Il sinistro stradale avrebbe coinvolto almeno due vetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e gli agenti della Polizia Locale.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’accaduto, ma il sinistro stradale ha causato code e rallentamenti in tutta la zona. Sono in corso i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.
