Genova, auto si ribalta a Marassi: soccorsi sul posto

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel corso della tarda mattinata odierna nel quartiere genovese di Marassi, nei pressi del ponte Gerolamo Serra, a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris, dove si è verificato un incidente.

Il sinistro stradale avrebbe coinvolto almeno due vetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e gli agenti della Polizia Locale.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’accaduto, ma il sinistro stradale ha causato code e rallentamenti in tutta la zona. Sono in corso i rilievi necessari a chiarirne la dinamica.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]