Maltempo a Savona, Letimbro in piena, strada per Santuario chiusa

Savona – Le forti precipitazioni che interessano il Savonese ormai da quache ora hanno ingrossato i corsi d’acqua e la piena del torrente Letimbro sta causando disagi lungo la strada per Santuario che risulta chiusa al traffico per precauzione.

Preoccupano i passaggi sui ponti con il corso d’acqua in piena

Esondato, intanto, il rio Ciaso a Quiliano ed anche qui preoccupa il livello dei corsi d’acqua gonfiati dalle precipitazioni.

La linea temporalesca va traslando dal Savonese verso il Voltrese, quartieri di ponente di Genova e il suo interno con forti rovesci e cumulate che hanno raggiunto i 100mm a Masone(GE)