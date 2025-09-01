Meteo Liguria, nuovo brusco peggioramento nel pomeriggio

Il mese di settembre inizia con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Liguria Previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità e, a partire dalla seconda parte della giornata, attesi temporali localmente intensi che, secondo le previsioni, interesseranno la nostra regione anche nella prima parte di domani, martedì 2 settembre.

andranno ad interessarci nella seconda parte di Lunedì e nella prima parte di domani.

Questa prima parte della settimana sarà caratterizzata da una ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali e mari localmente agitati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 1 settembre 2025:

Nella prima mattinata, in concomitanza con l’aumento della ventilazione meridionale, è atteso un netto aumento della nuvolosità sui settori centro-occidentali della regione con locali piovaschi sul comparto delle Alpi Liguri e sull’estremo Ponente a macchia di leopardo. Nel corso delle ore centrali pare possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco nelle aree interne comprese tra il Genovesato Occidentale e il Savonese Centro-Orientale con precipitazioni localmente significative entro il tardo pomeriggio (possibile stazionarietà dei fenomeni nel profondo entroterra e sullo spartiacque Appenninico).

Estensione dei fenomeni temporaleschi ai restanti settori interni del centro-regione e, sottoforma di un rapido ma intenso passaggio temporalesco, alla fascia costiera del Genovesato e del Savonese Orientale.

In serata sarà possibile: intensa attività elettrica, precipitazioni anche a carattere di nubifragio e colpi di vento.

Levante Ligure interessato maggiormente dai fenomeni a partire dalla serata e per tutta la nottata successiva; Miglioramento delle condizioni meteo sull’estremo Ponente.

Venti con debole ingerenza da parte di correnti settentrionali sul Ponente al mattino. Ventilazione sostenuta di Scirocco sul Centro-Levante già dalle prime ore del mattino, in rapida estensione ai settori Occidentali entro pranzo; Locali rinforzi superiori ai 50-60 Km/h sul Mar Ligure Centro-Orientale.

Possibili “downburst” (raffiche lineari in uscita dal sistema temporalesco) in prossimità dei nuclei precipitativi più intensi.

Mare al mattino: poco mossi o localmente mossi a Ponente e molto mossi sul Centro-Levante.

Nel corso del pomeriggio e della serata: Molto mossi o agitati su tutti i settori con onda significativa di Scirocco localmente superiore ai 2.5-3.0 MT. sulle coste centro-orientali. (Genovesato-Spezzino).

Temperature generalmente stazionarie nei valori massimi e in lieve aumento nei valori minimi. Calo termico in serata in corrispondenza del passaggio frontale.

Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +22°C/+27°C.

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+17°C e massime tra +18°C/+25°C.