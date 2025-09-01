Savona, corso gratuito per diventare guardie eco-zoofile

Savona – Un corso online per diventare guardie Eco-Zoofile volontarie dell’OIPA Odv. Lo ha organizzato dall’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA odv) della Liguria, sezione di Savona. Il corso è rivolto a chi poi potrà prestare servizio nella provincia di Savona.

Le Guardie Eco-Zoofile, chiamate anche GEZ, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali di

polizia, sia amministrativa che giudiziaria, con lo specifico compito di tutelare gli

animali, far conoscere e rispettare i loro diritti e tutti i regolamenti e le leggi in materia,

adottando un sistema informativo nonché repressivo degli illeciti.

L’esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell’Oipa Italia è prevista dall’ordinamento nella

materia inerente la vigilanza zoofila (Legge n°611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio

2004 n.189) e da leggi statali, regionali e comunali in materia di tutela degli animali

d’affezione.

Per diventare guardia volontaria eco-zoofila ambientale è necessario frequentare un corso

di formazione basato su materie specifiche.

Il corso, che verrà svolto via web ondemand, è gratuito, con approfondimenti,

test intermedi e un esame finale per idoneità al servizio.

Le aspiranti guardie, in quanto organi di polizia, potranno operare solamente dopo aver

prestato giuramento di fedeltà alle istituzioni, innanzi al prefetto.

Per essere ammessi, oltre ad un colloquio preliminare, sono richiesti alcuni requisiti

minimi: essere maggiorenni e di nazionalità italiana o di uno stato membro dell’unione

europea, non avere condanne penali o procedimenti penali in corso, essere automunito,

possedere un computer con connessione ad internet, scanner e stampante, essere/diventare per il primo anno socio benemerito Oipa, non essere associato con associazioni con finalità simili o contrarie all’Oipa.

Le future GEZ dovranno garantire un servizio di volontariato dando una minima

disponibilità settimanale.

Per iscrizioni scrivere una mail a: [email protected] (Oggetto: iscrizione a

guardia 2025/2026; c o r p o d e l m e ss a g gi o : nome, cognome, data di nascita,

professione, indirizzo completo, recapito telefonico, motivazione) oppure per maggiori

informazioni contattare il numero 3495332416 (tutti i giorni dalle ore 15,00 alle ore

17,00).

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet ufficiale al seguente indirizzo:

http://www.guardiezoofile.info/guardieecozoofile.html