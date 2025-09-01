Sestri Levante, grave incidente nella notte: un motociclista in codice rosso

Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente è avvenuto nella notte a Sestri Levante, in via Powell.

É avvenuto dopo la mezzanotte e secondo le prime informazioni a rimanere ferito sarebbe stato un giovane che viaggiava a bordo della sua moto e che avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando a lato strada e cadendo rovinosamente a terra. L’impatto con l’asfalto è stato molto violento e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 nel giro di pochi minuti. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito serie e, dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto, è scattato il trasferimento all’ospedale genovese di San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

