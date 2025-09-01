Spotorno, auto in fiamme vicino al casello autostradale

Spotorno (Savona) – Indagine in corso per l’auto che ha preso fuoco sulla strada provinciale Sp8, nei pressi del casello autostradale e bonifiche in corso per ripristinare la strada.

L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 19,30 e un’auto ha improvvisamente preso fuoco nelle vicinanze del casello autostradale di Spotorno dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Le telefonate al numero di emergenza 112 hanno fatto intervenire i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme e iniziato la bonifica.

Fortunatamente non si registrano feriti e sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.