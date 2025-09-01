Ventimiglia, nascondeva 4 kg di cocaina nell’armadio, arrestato

Ventimiglia (Imperia) – Nascondeva quasi 4 kg di cocaina purissima nell’armadio di casa l’uomo arrestato dalla guardia di finanza al termine di veloci indagini sul traffico di droga nella zona.

I finanzieri hanno arrestato un cittadino italiano per detenzione di quasi 4 kg di cocaina e oltre 120 grammi di hashish.

Nel tardo pomeriggio del 27 agosto 2025, gli operatori hanno notato un uomo, già conosciuto per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre accedeva

all’interno di un appartamento ubicato a Ventimiglia per uscirne poco dopo.

Fermato per un controllo, l’uomo ha consegnato un involucro di cellophane contenente 1,8 grammi di sostanza, che, a seguito di esami speditivi, si è rivelata cocaina.

Le operazioni di ricerca sono state quindi immediatamente estese all’abitazione dalla quale era stato visto uscire, dove i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 3,8 kg di cocaina, occultati all’interno di un armadio, 123 grammi di hashish, nascosti dentro un frigorifero. In casa l’uomo aveva anche bilancini di precisione, munizioni, telefoni cellulari e un supporto USB.

Sentita l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, che ha assunto la direzione delle attività, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze

stupefacenti e possesso abusivo di munizioni. ——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]