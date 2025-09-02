martedì 2 Settembre 2025
Maltempo a Genova, oggi chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri

Comune di Genova, Palazzo TursiGenova – L’ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di ieri e nella scorsa notte sulla città causando diversi danni.
Per motivi precauzionali il Centro Operativo Comunale (COC) ha disposto, per la giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025, la chiusura di parchi (chiusa pertanto anche la biblioteca Lercari), ville, giardini e cimiteri.
Restano aperti regolarmente mercati e impianti sportivi.

