Genova – L’ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di ieri e nella scorsa notte sulla città causando diversi danni.
Per motivi precauzionali il Centro Operativo Comunale (COC) ha disposto, per la giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025, la chiusura di parchi (chiusa pertanto anche la biblioteca Lercari), ville, giardini e cimiteri.
Restano aperti regolarmente mercati e impianti sportivi.
Maltempo a Genova, oggi chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri
