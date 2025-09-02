Maltempo a Genova, piazza Martinez ancora allagata

Genova – La forte ondata di maltempo che ha colpito la città, soprattutto a ponente, non ha risparmiato la Valbisagno e in piazza Martinez, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, si sono vissuti momenti di comprensibile paura.

La piazza si è allagata con oltre una ventina di centimetri d’acqua che ha invaso alcuni negozi come il Panificio Giannini e la Bottega della frutta. I titolari hanno dovuto compattere l’acqua in ogni modo ma i danni sono ancora una volta tanti e il senso di scoraggiamento cresce.

Le previsioni meteo hanno fatto scattare l’allerta gialla e non arancione (massima) e la pioggia caduta è stata moltissima e solo la fortuna ha evitato danni peggiori.

Ma piazza Martinez si è completamente allagata durante il temporale e l’acqua è salita rapidamente senza che i tombini riuscissero ad assorbire adeguatamente.

Probabilmente sarebbe necessaria una pulizia o addirittura una revisione del sistema di scarico per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro.

