martedì 2 Settembre 2025
Maltempo a Genova, piazza Martinez ancora allagata

Redazione Liguria
San Fruttuoso piazza Martinez allagata 1 settembre 2025Genova – La forte ondata di maltempo che ha colpito la città, soprattutto a ponente, non ha risparmiato la Valbisagno e in piazza Martinez, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, si sono vissuti momenti di comprensibile paura.
La piazza si è allagata con oltre una ventina di centimetri d’acqua che ha invaso alcuni negozi come il Panificio Giannini e la Bottega della frutta. I titolari hanno dovuto compattere l’acqua in ogni modo ma i danni sono ancora una volta tanti e il senso di scoraggiamento cresce.
Le previsioni meteo hanno fatto scattare l’allerta gialla e non arancione (massima) e la pioggia caduta è stata moltissima e solo la fortuna ha evitato danni peggiori.
Ma piazza Martinez si è completamente allagata durante il temporale e l’acqua è salita rapidamente senza che i tombini riuscissero ad assorbire adeguatamente.
Probabilmente sarebbe necessaria una pulizia o addirittura una revisione del sistema di scarico per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro.
——————————————————————————————————
