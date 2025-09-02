Maltempo in Liguria, decine di interventi nella notte dei Vigili del Fuoco

Genova – Nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco che hanno risposto a decine di chiamate per il maltempo che prima ha colpito la zona di Genova ed in particolare el ponente e poi sulla zona della Val d’Aveto e sulla Val Fontana Buona e infine a san Colombano Certenoli.

Numerose le frane e gli smottamenti che hanno creato danni e disagi alla viabilità della zona in particolare sulla strada per la Scoglina a Favale di Malvaro che al momento risulta isolata.

Impegnate 10 squadre per tutta la notte per svuotamento scantinati allagati, alberi abbattuti, allagamenti vari e, ancora, frane e smottamenti più o meno importanti ed estesi. Le operazioni di bonifica proseguiranno anche nella giornata di oggi.

Fortunatamente al momento non si segnalano feriti ma i danni del maltempo sono rilevanti.

(Foto di Archivio)

