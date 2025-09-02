martedì 2 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeItaliaCronacaMorto Emilio Fede, aveva 94 anni
ItaliaCronacaNotizie Nazionali

Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Redazione Liguria
0

Emilio FedeMilano – Il celebre giornalista Emilio Fede è morto, aveva 94 anni e da tempo le sue condizioni di salute erano critiche.
La notizia è stata diffusa dall’Ansa
Ex direttore del Tg1, Emilio Fede aveva poi rappresentato il volto storico del Tg Mediaset di Rete 4.
Emilio Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate, in provincia di Milano e da tempo le sue condizioni di salute non erano buone. Negli ultimi giorni si era aggravato molto e le figlie gli sono rimaste accanto sino all’ultimo momento.
Inviato di Guerra, corrispondente della Rai per decenni, Fede era passato a Mediaset diventando uno dei volti storici delle Tv di Silvio Berlusconi con il quale vantava una amicizia strettissima.
Il grande pubblico lo conosceva anche per il celebre “tormentone” ideato da Striscia la Notizia che riproponeva un “fuori onda” nel quale il direttore del Tg4 diceva: “che figura di m…”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
tribunale Imperia palazzo di Giustizia

Sanremo, indagini sulla morte della coppia precipitata dal terrazzo

Cronaca
carabinieri auto sera

Chiavari, controlli dei carabinieri: dieci denunce e sei patenti ritirate

Cronaca
casco operaio

Tragedia sul lavoro a Loano: disposta l’autopsia, proseguono le indagini

Cronaca
auto Polizia notte

Chiavari, 35enne armato di bastone aggredisce passanti e agenti: arrestato

Cronaca