Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Milano – Il celebre giornalista Emilio Fede è morto, aveva 94 anni e da tempo le sue condizioni di salute erano critiche.

La notizia è stata diffusa dall’Ansa

Ex direttore del Tg1, Emilio Fede aveva poi rappresentato il volto storico del Tg Mediaset di Rete 4.

Emilio Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate, in provincia di Milano e da tempo le sue condizioni di salute non erano buone. Negli ultimi giorni si era aggravato molto e le figlie gli sono rimaste accanto sino all’ultimo momento.

Inviato di Guerra, corrispondente della Rai per decenni, Fede era passato a Mediaset diventando uno dei volti storici delle Tv di Silvio Berlusconi con il quale vantava una amicizia strettissima.

Il grande pubblico lo conosceva anche per il celebre “tormentone” ideato da Striscia la Notizia che riproponeva un “fuori onda” nel quale il direttore del Tg4 diceva: “che figura di m…”.