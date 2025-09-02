Tragedia sul lavoro a Loano, la vittima è il 44enne Christian Herin

Loano (Savona) – É il 44enne Christian Herin la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Loano, in via Stella. L’uomo era originario della Valle d’Aosta ma da tempo era residente ad Alassio.

Il 44enne stava lavorando con un collega sul tetto di un edificio, quando sono entrambi improvvisamente caduti nel vuoto. Per Herin non c’è stato nulla da fare, mentre il collega 28enne è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale dello Psal.

Decine i messaggi di cordoglio che sono arrivati nelle ultime ore dopo la notizia della morte dell’uomo. Tra questi, anche quello del sindaco di Loano: “Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della morte sul lavoro di un uomo di 44 anni, di origine valdostana e residente ad Alassio, avvenuta oggi a Loano.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità loanese esprimo il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e alla ditta colpiti da questo drammatico lutto.

Ogni morte sul lavoro è una ferita profonda che ci richiama, ancora una volta, alla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza, affinché nessuno debba più perdere la vita mentre svolge il proprio dovere.

La città di Loano si stringe in un abbraccio di vicinanza e di solidarietà attorno alla famiglia della vittima”.

