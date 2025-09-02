Varazze, nate le tartarughine del nido sulla spiaggia libera

Varazze (Savona) – Anche nel nido sulla spiaggia libera sono nate le prime tartarughine della specie Caretta caretta. Il lieto evento è iniziato ieri intorno alle ore 15:50, dal cono formatosi nella sabbia sopra la camera del nido sono spuntate le teste dei primi esemplari. La fuoriuscita dal nido è iniziata alle ore 17:20, l’ultimo esemplare è uscito intorno alle ore 20:30.

Le biologhe di Arpal a nome del Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT) coadiuvate dai biologi e volontari dell’associazione Menkab hanno monitorato l’evento che ha visto l’uscita di 63 tartarughine. Poiché le condizioni meteo e del mare non erano ottimali, è stato necessario in qualche caso aiutare i piccoli esemplari nel loro ingresso in acqua.

La schiusa è stata seguita con grande partecipazione dal Comune di Varazze e da numerosi cittadini che hanno potuto assistere a questo emozionante evento naturale.

Il presidio h24 sul nido continuerà in questi giorni da parte di Menkab a nome del GLIT per verificare la fuoriuscita di eventuali ulteriori piccoli esemplari.

Negli altri 7 nidi liguri a Laigueglia, Alassio, Zinola, Imperia, Sarzana e Riva Ligure, si avvicina per tutti il periodo di possibile schiusa.

La gestione dei nidi è affidata al Gruppo Ligure Tartarughe – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova – coadiuvato dalle associazioni Menkab e Delfini del Ponente e Società Naturalistica Spezzina, in quanto.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]