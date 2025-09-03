mercoledì 3 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaCelle Ligure, grave incidente per un rider: trasportato all'ospedale in codice rosso
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Celle Ligure, grave incidente per un rider: trasportato all’ospedale in codice rosso

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiCelle Ligure (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso della serata di ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, in via Gioia a Celle Ligure. Il sinistro stradale ha coinvolto un rider che stava percorrendo la strada a bordo della sua bicicletta e, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere a lato strada.
L’impatto è stato violento e il giovane, un 20enne, avrebbe riportato serie ferite. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno stabilizzato per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Anche gli agenti della polizia stradale sono giunti sul posto e hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sarebbe da escludere il coinvolgimento di un altro veicolo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Tragedia a Savona, uomo accusa un malore per strada e muore

Cronaca
Ciro Grillo

Processo Ciro Grillo, lutto per il giudice che presiede il collegio:...

Cronaca
Concerto Olly Genova

Olly annuncia un concerto a Genova: la musica torna al Ferraris...

Eventi
Fabrizio Pianetti

Genova, morto Fabrizio Pianetti, lutto tra i tifosi del Genoa

Cronaca