Celle Ligure, grave incidente per un rider: trasportato all’ospedale in codice rosso

Celle Ligure (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso della serata di ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, in via Gioia a Celle Ligure. Il sinistro stradale ha coinvolto un rider che stava percorrendo la strada a bordo della sua bicicletta e, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere a lato strada.

L’impatto è stato violento e il giovane, un 20enne, avrebbe riportato serie ferite. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno stabilizzato per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Anche gli agenti della polizia stradale sono giunti sul posto e hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni sarebbe da escludere il coinvolgimento di un altro veicolo.

——————————————————————————————————

