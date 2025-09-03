Ceriale, brutta caduta dalla bici: ciclista trasportato d’urgenza all’ospedale

Ceriale (Savona) – Questa mattina un uomo è stato soccorso in gravi condizioni lungo la via nuova di Peagna, dopo una brutta caduta in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto l’hanno caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato d’urgenza in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo la strada a bordo del suo mezzo a due ruote, quando ha improvvisamente perso il controllo della bici ed è caduto a terra, battendo con violenza la testa. La caduta potrebbe essere stata causata da un malore che forse gli avrebbe fatto perdere conoscenza.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto successo. In ogni caso, si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]