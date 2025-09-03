Genova, ancora cinghiali per strada ad Albaro e San Fruttuoso

Genova – Ancora cinghiali a spasso per le strade cittadine ed ancora allarmi per il pericolo di incidnti con auto e moto di passaggio.

La prima segnalazione è arrivata da via Guerrazzi, nel quartiere di Albaro dove una famigliola di cinghiali ha deciso di caminare in mezzo alla strada cercando tra i bidoni dei rifiuti avanzi di cibo e i soliti sacchetti abbandonati in barba alle regole.

La segnalazione ha fatto scattare il consueto messaggio di allerta della polizia locale per avvisare del pericolo di possibili incidenti.

Intorno all’una meno un quarto, invece, nuovo allarme da corso Gastaldi dove ormai sembra che i cinghiali siano “di casa” e dove in passato si sono già registrati diversi incidenti anche gravi, soprattutto con motociclisti di passaggio e che sono finiti in ospedale.

Anche in questo caso messaggio di allerta della polizia locale e invio di pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti e seguire a debita distanza la famigliola di cinghiali.

Le associazioni animaliste ricordano che si potrebbe intervenire in modo non cruento sulla popolazione di cinghiali presente in città con la somministrazione di farmaci anti fecondativi durante la stagione degli amori.

Se non nascono cuccioli, infatti, il numero degli animali è destinato a crollare in tempi abbastanza rapidi e senza alcuno spargimento di sangue.

(Foto di Archivio)