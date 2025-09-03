mercoledì 3 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ancora cinghiali per strada ad Albaro e San Fruttuoso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan FruttuosoAlbaro

Genova, ancora cinghiali per strada ad Albaro e San Fruttuoso

Redazione Liguria
0

cinghialiGenova – Ancora cinghiali a spasso per le strade cittadine ed ancora allarmi per il pericolo di incidnti con auto e moto di passaggio.
La prima segnalazione è arrivata da via Guerrazzi, nel quartiere di Albaro dove una famigliola di cinghiali ha deciso di caminare in mezzo alla strada cercando tra i bidoni dei rifiuti avanzi di cibo e i soliti sacchetti abbandonati in barba alle regole.
La segnalazione ha fatto scattare il consueto messaggio di allerta della polizia locale per avvisare del pericolo di possibili incidenti.
Intorno all’una meno un quarto, invece, nuovo allarme da corso Gastaldi dove ormai sembra che i cinghiali siano “di casa” e dove in passato si sono già registrati diversi incidenti anche gravi, soprattutto con motociclisti di passaggio e che sono finiti in ospedale.
Anche in questo caso messaggio di allerta della polizia locale e invio di pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti e seguire a debita distanza la famigliola di cinghiali.
Le associazioni animaliste ricordano che si potrebbe intervenire in modo non cruento sulla popolazione di cinghiali presente in città con la somministrazione di farmaci anti fecondativi durante la stagione degli amori.
Se non nascono cuccioli, infatti, il numero degli animali è destinato a crollare in tempi abbastanza rapidi e senza alcuno spargimento di sangue.
(Foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Meteo Liguria mercoledì 3 settembre 2025

Meteo Liguria, leggero miglioramento con residua nuvolosità

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, indagini sulla donna morta cadendo dalle scale

Cronaca
Emilio Fede

Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Cronaca
tribunale Imperia palazzo di Giustizia

Sanremo, indagini sulla morte della coppia precipitata dal terrazzo

Cronaca