Varese Ligure, grave incidente nella notte, ferito un ragazzo

Varese Ligure (La Spezia) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del ragazzo di circa 20 anni coinvolto ieri notte in un brutto incidente stradale.

Per cause ancora da accertare il ragazzo è caduto con lo scooter che stava guidando ed ha riportato diversi traumi. Il più grave è un forte trauma cranico che ha spinto i soccorritori a chiedere l’intervento dell’elicottero del 118 per un rapido trasferimento in ospedale.

Sul posto dell’incidente è intervenuta l’ambulanza e l’automedica ma in cosiderazione della gravità della situazione si è deciso per il trasporto aereo.

Il giovane è stato stabilizzato e poi caricato sul mezzo aereo che lo ha trasferito rapidamente sino all’ospedale genovese dove è stato ricoverato in codice rosso, il più grave.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime indiscrezioni, però, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

