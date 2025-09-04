Morto Giorgio Armani, lo stilista aveva 91 anni

Milano – Addio a Giorgio Armani, aveva 91 anni. Il mondo della Moda dice addio ad uno dei suoi grandi protagonisti. Lo stilista ha portato la moda italiana nel mondo.

Armani è morto oggi, 4 settembre 2025, circondato dall’affetto dei suoi cari. La notizia rimbalza sui media di tutto il mondo dove era conosciuto per lo stile inconfondibile e il rigore delle forme.

La camera ardente sarà allestita sabato e domenica nell’Armani/Teatro di via Bergognone.

Ad annunciarne la morta è stato lo stesso Gruppo Armani, con una nota pubblicata a mezzo stampa:

“Con infinito dolore, il Gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo creatore, fondatore e instancabile forza motrice: Giorgio Armani.

Il Signor Armani, come sempre con rispetto e ammirazione chiamato da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Indefaticabile fino alla fine, ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai tanti progetti in corso e futuri.

Nel corso degli anni, Giorgio Armani ha realizzato una visione che si è espansa dalla moda ad ogni aspetto della vita, anticipando i tempi con straordinaria chiarezza e pragmatismo. È stato guidato da una curiosità implacabile e da una profonda attenzione al presente e alle persone. Lungo questo viaggio, ha instaurato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la sua capacità di entrare in contatto con tutti. Sempre consapevole dei bisogni della comunità, si è attivato su più fronti, soprattutto a sostegno della sua amata Milano.

Giorgio Armani è un’azienda cinquant’anni di storia, costruita con emozione e pazienza.

Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza – di pensiero e di azione – il suo segno distintivo. L’azienda è, ora e sempre, il riflesso di questo spirito. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori.

La camera funebre sarà allestita da sabato 6 settembre a domenica 7 settembre e sarà aperta dalle 9 alle 18 a Milano, in via Bergognone 59, all’interno dell’Armani/Teatro. Conformemente agli espliciti desideri del sig. Armani, i funerali saranno celebrati in privato”.

