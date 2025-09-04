Sestri Levante, i nidi di tartaruga Caretta caretta erano due

Sestri Levante (Genova) – Un gruppetto di tartarughine che si agitavano nel parcheggio della spiaggia di Sant’Anna e la sensibilità di alcuni passanti che hanno subito chiamato il 112 appena visti gli animaletti. Così si è scoperto che sulla spiaggia di Sant’Anna i nidi di tartaruga erano due. A rivelarlo il Comune di Sestri Levante che, in un post sui social ha informato dello straordinario ritrovamento.

“Oltre a quello monitorato dal Glit e dal Conune che ha visto nascere 88 tartarughe – scrive il Comune – un altro nido era presente nella zona della spiaggia dei cani”.

La scoperta fortuita è avvenuta ieri sera quando due cittadini hanno notato nel parcheggio di Sant’Anna 4 o 5 esemplari di tartaruga. Raccolti e portati alla riva, altri cuccioli sono stati notati.

Non avendo visto la madre deporre le uova, non si sa con certezza dove sia il nido che potrebbe essere ancora attivo.

In attesa di indicazioni dagli esperti, si chiede ai Cittadinin e agli ospiti fruitori della spiaggia di Sant’Anna una particolare attenzione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]