Ellera, morto Giovanni Rossello, ex gestore della Trattoria del Molino

Albisola Superiore (Savona) – E’ Giovanni Rossello, ex titolare della Trattoria del Molino, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri nelle campagne di Ellera. L’uomo era alla guida del suo trattore quando il mezzo si è ribaltato per cause ancora da accertare e lo ha travolto.

Rossello stava lavorando nella sua vigna e purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Il personale dell’automedica e della pubblica assistenza ha fatto scattare anche l’intervento dell’elicottero ma purtroppo ogni tentativo di rianimare il ferito è risultato inutile e il mezzo aereo è rientrato.

Rossello era molto conosciuto ed amato nella zona e non solo. Da poco più di un anno aveva chiuso la storica attività della Trattoria del Mulino che per oltre 60 anni ha tenuto alto il prestigio della cucina tipica della zona e della Liguria.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda emozione e cordoglio.