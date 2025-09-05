venerdì 5 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaFinale Ligure, recuperate due auto portate via dall'esondazione di un fiume
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Finale Ligure, recuperate due auto portate via dall’esondazione di un fiume

Redazione Liguria
0

Rimozione macchina Finale LigureFinale Ligure (Savona) – Sono state rimosse dal fondale marino nella mattinata odierna, grazie all’intervento del mezzo navale Porto Vado VIII della ditta Transmare srl, due autovetture che erano state segnalate alla Guardia costiera di Savona nei giorni scorsi.
Il miglioramento delle condizioni meteo marine ha permesso lo svolgimento in sicurezza delle operazioni nella giornata odierna. La zona interessata è stata interdetta alla navigazione ed a ogni altra attività balneare ed è stata vigilata durante le operazioni dal mezzo nautico della Guardia costiera.
Le due autovetture, di cui la Capitaneria di porto di Savona aveva rintracciato i proprietari grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure, erano finite in mare lo scorso maggio a seguito dell’evento alluvionale che aveva colpito la zona del ponente ligure ed erano state trascinate a seguito dell’esondazione del torrente Pora.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Genova corteo Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla, USB: in caso di assalto israeliano sarà Sciopero...

Cronaca
cinghiali strada Santa Margherita Ligure

Rapallo, lanciano pietre ad un cucciolo di cinghiale: ragazzini denunciati dagli...

Cronaca
carcere cella sbarre

La Spezia, lite tra detenuti in carcere: agente interviene e viene...

Cronaca
bassotti cane

Recco, domenica torna la Festa del Bassotto

Cronaca