Finale Ligure, recuperate due auto portate via dall’esondazione di un fiume

Finale Ligure (Savona) – Sono state rimosse dal fondale marino nella mattinata odierna, grazie all’intervento del mezzo navale Porto Vado VIII della ditta Transmare srl, due autovetture che erano state segnalate alla Guardia costiera di Savona nei giorni scorsi.

Il miglioramento delle condizioni meteo marine ha permesso lo svolgimento in sicurezza delle operazioni nella giornata odierna. La zona interessata è stata interdetta alla navigazione ed a ogni altra attività balneare ed è stata vigilata durante le operazioni dal mezzo nautico della Guardia costiera.

Le due autovetture, di cui la Capitaneria di porto di Savona aveva rintracciato i proprietari grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure, erano finite in mare lo scorso maggio a seguito dell’evento alluvionale che aveva colpito la zona del ponente ligure ed erano state trascinate a seguito dell’esondazione del torrente Pora.

