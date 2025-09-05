venerdì 5 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRecco, domenica torna la Festa del Bassotto
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventi

Recco, domenica torna la Festa del Bassotto

Redazione Liguria
0

bassotti cane Recco (Genova) – Torna la Festa del Bassotto e domenica 28 settembre il belvedere Luigi Tenco si riempirà di amici a quattro zampe per partecipare al concorso che premierà diverse categorie e non solo gli esemplari più belli.
I giudici della competizione premieranno infatti anche il più giovane e quello più “datato”, quello che arriva da più lontano e persino quello che assomiglia di più al suo padrone.
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Recco torna ad ospitare il raduno dei Bassotti di tutte le taglie, di ogni colore e pelo.
Il ritrovo è previsto per le 14.30 al Belvedere Luigi Tenco per le operazioni di registrazione dei partecipanti e per ritirare i biglietti che potranno essere premiati con sorprese e ricchi “bottini”.
A fare gli onori di casa ABC ovvero gli Amici del Bassotto che ha organizzato anche prove di acquaticità, ingresso in tana ed una novità che per ora non viene rivelata.
Si parlerà anche di caccia al tartufo con prove dimostrative di Cerca e Cavatura del tartufo per scoprire che anche la razza del Bassotto ha ottimi campioni nella ricerca del prezioso fungo che cresce sotto-terra.
Il programma prevede anche bella passeggiata sul lungomare ed al ritorno la premiazione del:
bassotto più giovane
bassotto più datato
bassotto che arriva da più distante
bassotto più simile al suo conduttore (tale e quale)
bassotto più “abbaione”
Si prosegue con le foto di gruppo e l’estrazione dei numeri dei super premi e la degustazione delle prelibatezze liguri presso la Baracchetta di Biagio, famoso per le sue focaccette.
Gli organizzatori ricordano che è fondamentale avere con sè i sacchetti per le deiezioni e tenere sempre i cani al guinzaglio e raccomandano di avere i documenti del cane (cartacei o su cellulare).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
autobus biglietto elettronico

Genova, abbonamenti a prezzi speciali, ma è una truffa: AMT mette...

Cronaca
Concerto Olly Genova

Genova, sold out le prime due date di Olly al Ferraris:...

Eventi
Polizia stradale

Autostrade, accusa un malore in A12 e viene salvato dagli agenti

Cronaca
Trattoria del Molino Ellera

Ellera, morto Giovanni Rossello, ex gestore della Trattoria del Molino

Cronaca