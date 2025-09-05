Recco, domenica torna la Festa del Bassotto

Recco (Genova) – Torna la Festa del Bassotto e domenica 28 settembre il belvedere Luigi Tenco si riempirà di amici a quattro zampe per partecipare al concorso che premierà diverse categorie e non solo gli esemplari più belli.

I giudici della competizione premieranno infatti anche il più giovane e quello più “datato”, quello che arriva da più lontano e persino quello che assomiglia di più al suo padrone.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Recco torna ad ospitare il raduno dei Bassotti di tutte le taglie, di ogni colore e pelo.

Il ritrovo è previsto per le 14.30 al Belvedere Luigi Tenco per le operazioni di registrazione dei partecipanti e per ritirare i biglietti che potranno essere premiati con sorprese e ricchi “bottini”.

A fare gli onori di casa ABC ovvero gli Amici del Bassotto che ha organizzato anche prove di acquaticità, ingresso in tana ed una novità che per ora non viene rivelata.

Si parlerà anche di caccia al tartufo con prove dimostrative di Cerca e Cavatura del tartufo per scoprire che anche la razza del Bassotto ha ottimi campioni nella ricerca del prezioso fungo che cresce sotto-terra.

Il programma prevede anche bella passeggiata sul lungomare ed al ritorno la premiazione del:

bassotto più giovane

bassotto più datato

bassotto che arriva da più distante

bassotto più simile al suo conduttore (tale e quale)

bassotto più “abbaione”

Si prosegue con le foto di gruppo e l’estrazione dei numeri dei super premi e la degustazione delle prelibatezze liguri presso la Baracchetta di Biagio, famoso per le sue focaccette.

Gli organizzatori ricordano che è fondamentale avere con sè i sacchetti per le deiezioni e tenere sempre i cani al guinzaglio e raccomandano di avere i documenti del cane (cartacei o su cellulare).