sabato 6 Settembre 2025
Caos Autostrade, week end inizia con le solite code a ponente

coda Autostrada A10 LiguriaLiguria – Un altro fine settimana da dimenticare per le Autostrade della Liguria dove, questa mattina, sabato 6 settembre, il week end è iniziato tra code e rallentamenti e le ormai consuete imprecazioni degli automobilisti imbottigliati nel traffico.
I disagi maggiori si sono registrati sulla A12 Genova – Livorno tra Genova e Chiavari, in mattinata e a ponente, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia con code tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia e in direzione Genova sul lato opposto.
Moltissime le auto in viaggio per il fine settimana di inizio settembre, con temperature ancora estive e la voglia di passare ancora qualche giorno tra tuffi e abbronzatura.
Previsti disagi anche nella giornata di domani, domenica 7 settembre, quando inizieranno le partenze per il Nord Italia e i rientri dal week end fuori porta.

