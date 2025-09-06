sabato 6 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaCeva, incidente mortale sulla statale 28, morto Paolo Gheza
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Ceva, incidente mortale sulla statale 28, morto Paolo Gheza

Redazione Liguria
0

Paolo GhezaBestagno (Imperia) – E’ Paolo Gheza, 54 anni, l’uomo che ha perso la vita questa mattina, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 28 nei pressi di Ceva, in provincia di Cuneo, in Piemonte.
Gheza, residente a Bestagno, nell’imperiese, era in sella alla sua moto quando, pe rcause da accertare, la sua moto si è scontrata contro una vettura e l’uomo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente a terra.
L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, sabato 6 settembre, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada A6 Torino-Savona in zona San Bernardino.
Nell’impatto, violentissimo, Gheza ha riportato ferite e lesioni gravissime e le cure mediche ed il trasporto in elicottero all’ospedale non sono riuscite a salvargli la vita.
Ricoverata in ospedale anche la moglie e il conducente dell’auto che, però, non avrebbe riportato gravi ferite.
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri che hanno avviato le prome indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Sanremo incndio via Buonboschetto

Sanremo, incendio in via Buonboschetto

Cronaca
coda Autostrada A10 Liguria

Caos Autostrade, week end inizia con le solite code a ponente

Cronaca
ambulanza

Genova, incidente in corso Buenos Ayres, due feriti

Cronaca
global sumud flotilla manifestazione Genova

Genova, oggi la mobilitazione Cgil per Gaza: fermiamo la barbarie

Cronaca