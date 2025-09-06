Ceva, incidente mortale sulla statale 28, morto Paolo Gheza

Bestagno (Imperia) – E’ Paolo Gheza, 54 anni, l’uomo che ha perso la vita questa mattina, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada Statale 28 nei pressi di Ceva, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Gheza, residente a Bestagno, nell’imperiese, era in sella alla sua moto quando, pe rcause da accertare, la sua moto si è scontrata contro una vettura e l’uomo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, sabato 6 settembre, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada A6 Torino-Savona in zona San Bernardino.

Nell’impatto, violentissimo, Gheza ha riportato ferite e lesioni gravissime e le cure mediche ed il trasporto in elicottero all’ospedale non sono riuscite a salvargli la vita.

Ricoverata in ospedale anche la moglie e il conducente dell’auto che, però, non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri che hanno avviato le prome indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.