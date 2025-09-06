sabato 6 Settembre 2025
Genova, oggi la mobilitazione Cgil per Gaza: fermiamo la barbarie

global sumud flotilla manifestazione GenovaGenova – Appuntamento questo pomeriggio, a partire dalle 17,30, davanti alla Prefettura per la manifestazione nazionale “Fermiamo la barbarie” organizzata dalla Cgil per chiedere la Pace per la Striscia di Gaza e la fine dei massacri di popolazione innocente.
Mobilitazione organizzata in tutta Italia per oggi, sabato 6 settembre, a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud Flotilla.
“Le adesioni al presidio stanno arrivando numerose – spiega Igor Magni segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova- ed è importante partecipare per continuare ad alimentare questa grande onda di solidarietà verso il popolo palestinese e a sostegno della missione umanitaria e non violenta della Global Flotilla”.
Durante il presidio una delegazione sarà ricevuta in Prefettura dove sarà consegnato un
documento con le principali richieste rivolte al Governo.
Nella nota della Cgil nazionale diffusa in queste ore si legge “Non possiamo più accettare che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole”.
Al presidio genovese di sabato al quale si collegherà l’europarlamentare Benedetta Scuderi hanno dato l’adesione (elenco in aggiornamento): Anpi Genova, Giuristi Democratici, Music for Peace, Legambiente Liguria, Libera Genova e Liguria, Acli Liguria, Arci, Rete Studenti Medi Liguria e Genova, Sinistra Universitaria Udu Genova, Auser Genova e Liguria, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Fnsi, Associazione Ligure dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti della Liguria, Partito della Rifondazione Comunista Genova, Casa dei Popoli Genova, Emergency Genova, Partito Democratico Genova, Sinistra Italiana Genova, Possibile Genova, Linea Condivisa, Circolo Nuova Ecologia – Genova, PSI Genova, Tavolo NO AD

