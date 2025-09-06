Leivi, incendio in una casa, molta paura e tanti danni

Leivi (Genova) – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri sera, nell’incendio divampato in una abitazione della zona di San Bartolomeo, nel territorio del comune di Leivi.

Intorno alle 23 è scattato l’allarme con un forte odore di bruciato e le segnalazioni di persone che vedevano fumo e fiamme alzarsi dall’abitazione a più piani.

Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare i soccorsi mentre le persone che abitavano la casa hanno abbandonato tutto per fuggire in strada e mettersi in salvo.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e di Rapallo con due autobotti e un mezzo per le attrezzature e gli autorespiratori.

Dopo aver accertato che nell’abitazione non si fosse nessuno sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono state ostacolate dal forte vento.

A più riprese le fiamme, spente, hanno ripreso vigore.

Ingenti i danni all’abitazione che è stata dichiarata inagibile in attesa degli accertamenti tecnici che si svolgeranno questa mattina.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. In corso la bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.