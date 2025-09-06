sabato 6 Settembre 2025
Lumarzo, 74enne cade nel bosco e si ferisce, soccorso

persona dispersa soccorso alpinoLumarzo (Genova) – E’ andato nel bosco per una passeggiata ed è caduto procurandosi una brutta lesione all’anca. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un 74enne che ieri sera è stato salvato dal soccorso alpino speleologico Liguria e dai vigili del fuoco in località Rossi nel territorio del comune di Lumarzo.
L’uomo è scivolato in un dirupo e non riusciva più a camminare ma, fortunatamente, è riuscito a contattare il numero di emergenza 112 con il telefono cellulare e a fornire la propria posizione.
I soccorritori lo hanno raggiunto nel fitto della boscaglia e, dopo averlo stabilizzato e legato alla speciale barella usata in queste situazioni, lo hanno issato con un sistema di carrucole e di manovre alpinistiche per circa 250 metri.
Il ferito è stato poi trasportato a piedi sino alla strada e di qui è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova grazie all’ambulanza della Croce Rossa di Torriglia.
Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

