Meteo Liguria, wek end di tempo stabile e temperature in risalita

Il campo di alta pressione anticiclonica presente sul Mediterraeo centrale si rafforza e garantirà alla Liguria e al Nord Italia un fine settimana stabile, soleggiato e con temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 6 settembre 2025:

Tempo stabile e soleggiato su tutta la regione.

Non sono però esclusi passaggi di velature nuvolose nell’arco della giornata.

Eventuali addensamenti avranno comunque carattere temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime

Sulla costa attese premperature minime tra +18°C/+21°C e massime tra +26°C/+29°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +23°C/+27°C.