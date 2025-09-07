domenica 7 Settembre 2025
Eclissi totale di Luna, a Genova appuntamento all’Osservatorio Astronomico

Eclissi di LunaGenova – Questa sera di domenica 7 settembre avrà luogo un’eclissi totale di Luna davvero particolare: il nostro satellite naturale, infatti, sorgerà già in eclissi e rimarrà basso sull’orizzonte. Il fenomeno sarà osservabile anche dal Giardino dell’Osservatorio Astronomico del Righi che ha preparato una serata particolare con osservazione collettiva dell’eclissi.
A partire dalle ore 20 sarà possibile accedere gratuitamente (ma con obbligo di prenotazione) a una parte del Giardino dove gli esperti dell’Osservatorio commenteranno le varie fasi del fenomeno.
L’evento fa parte dei pre-event della Sharper Night, la European Researcheres’ Night che avrà luogo a Genova presso i Giardini Luzzati e altre location, nella giornata di venerdì 26 settembre.
Qui trovate il link utile per prenotare il biglietto gratuito
——————————————————————————————————
