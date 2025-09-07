Il Re delle Focaccette riapre con una serata di beneficenza

Genova – I lavori di ristrutturazione sono quasi ultimati e il Re delle Focaccette annuncia sui social la data di riapertura, fissata per il 16 settembre, con una serata dedicata alla beneficenza ed alla solidarietà.

I titolari del locale hanno infatti annunciato che, nella prima serata, il ricavato della vendita delle Focaccette di Megli (con stracchino) verrà devoluto all’associazione Gigi Ghirotti – che si occupa di alleviare le sofferenze dei malati terminali – e all’ospedale Gaslini, eccellenza europea nella cura dei bambini.

L’annuncio arriva dopo l'”infortunio” di qualche settimana fa e la chiusura per lavori urgenti con “contorno di polemiche” per quanto avvenuto. Una difficoltà che tutto lo staff del Re delle Focaccette intende superare al più presto, riprendendo il successo sin qui avuto dalla formula “focaccette” e prelibatezze della cucina ligure.

La prima serata, quella di riapertura, il prossimo martedì 16 settembre, sarà dedicata alla beneficenza mentre il locale aprirà con la consueta formula il giorno successivo, mercoledì 17 settembre.

Sui social la notizia sta scatendano una vivace risposta da parte dei tantissimi clienti che avevano sostenuto il locale nel momento della difficoltà augurandosi che potesse riaprire il prima possibile per tornare a gustare le prelibatezze offerte.

La prova provata che se si lavora con professionalità le criticità si superano di slancio e la clientela è pronta a tornare ad affollare le sale confermando la stima immutata.

