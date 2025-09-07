Ventimiglia, due Migranti feriti a colpi di pistola, indagini in corso

Ventimiglia (Imperia) – Saranno le indagini a chiarire i contorni dei colpi di pistola sparati nella notte in via Tenda, nella città di confine e che hanno ferito due Migranti trovati in mattinata nel greto del torrente Roja che attraversa la vallata.

L’allarme è scattato intorno alle due della scorsa notte quando diversi residenti della zona hanno chiamato il numero di emergenza 112 segnalando di aver sentito quelli che sembravano “colpi di arma da fuoco” provenienti dalla strada e dalla zona del fiume.

Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine che hanno esaminato l’accampamento che è sorto sotto il cavalcavia di via Tenda trovando tracce di sangue.

I soccorritori delle pubbliche assistenze hanno poi medicato un uomo di 30 anni ferito di striscio da un proiettile e un ragazzo di appena 18 che invece presentava ferite alla coscia e diversi tagli presumibilmente causati da un coltello.

I due sono stati trovati in mattinata, intorno alle 11 e trasferiti in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni non sono gravi ma per il ragazzo la situazione è più preoccupante perché è rimasto al freddo della notte, ferito, per diverse ore e presenta anche i sintomi di un principio di ipotermia.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto nella notte e se i due feriti siano le uniche persone coinvolte e chi abbia esploso i colpi di pistola e perché.

Ogni ipotesi, dalla rissa finita male ad un vero “regolamento di conti” viene vagliata al momento.

Indagini anche per capire se l’episodio possa essere in qualche modo collegato con il rogo scoppiato nella notte in un altro accampamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]