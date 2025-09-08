Arma di Taggia, soccorso il giovane fenicottero in difficoltà

Arma di Taggia (Imperia) – E’ in cura dai veterinari del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) il giovane esemplare di fenicottero segnalato da arma di Taggia alla sezione Savonese dell’Enpa e che giaceva nell’alveo del fiume in condizioni veramente drammatiche.

L’animale è stato portato immediatamente presso lo studio del direttore sanitario della struttura, che avendo riscontrato le gravi condizioni dell’animale l’ha subito messo sotto fluido terapia e successivamente è stato ricoverato presso il CRAS.

Al momento è monitorato costantemente e si trova nella camera calda con luce riscaldante e fluidi per endovena.

Presenta una enterite gravissima (infezione intestinale), con deperimento organico e le sue condizioni sono molto critiche.

“Speriamo di salvarlo – spiegano all’Enpa di Savona – per poterlo riportare nella zona in cui è stato ritrovato dove sicuramente il suo nucleo familiare lo sta attendendo per ripartire per la migrazione prima dell’arrivo dell’inverno”.

Chi volesse aiutare l’Enpa può farlo anche con una donazione attraverso il link alla Lista dei Desideri di Amazon

Basterà un click per donare materiale utile https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1Y6508S6AEUOM

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]