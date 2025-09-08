Fuochi di Recco, questa sera la seconda serata

Recco (Genova) – Centinaia di persone hanno assistito ieri a Recco all’ormai consueto spettacolo pirotecnico in onore di Nostra Signora del Suffragio.

La prima serata di fuochi, curata dai quartieri Bastia, Ponte e Collodari, ha regalato intense emozioni, illuminando il cielo e il mare con magnifiche coreografie di luce e colore. Questa mattina, invece, è andato in scena lo spettacolo pirotecnico a giorno del quartiere Varzemma.

Stasera è previsto il gran finale, con una nuova ondata di persone attese nella cittadina per godersi le esibizioni di San Martino, Spiaggia e Liceto.

“I Quartieri anche quest’anno stanno dando prova di grande maestria e passione, offrendo spettacoli pirotecnici di enorme impatto scenografico – ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo -. Ringrazio tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile ogni anno questo evento così importante per la città”.

La festa si concluderà ufficialmente domani, martedì 9 settembre, alle ore 18.30 con l’ammaina bandiera del Comitato ‘8 Settembre’ e dei sette Quartieri, seguito dalla Santa Messa di ringraziamento alla Madonna.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]