Genova, anziano rapinato e agente aggredito: 20enne in manette, si cerca il complice

Genova – Hanno rapinato un anziano che stava camminando in piazza Vittorio Veneto nel quartiere genovese di Sampierdarena e sono stati fermati da un agente fuori servizio che è stato aggredito con un violento pugno da uno di loro.

Protagonisti due giovani, che ieri mattina si sono avvicinati ad un pensionato in piazza Vittorio Veneto e, dopo averlo distratto, l’hanno rapinato del telefono cellulare. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di un agente delle forze dell’ordine fuori servizio, che ha prima avvertito i colleghi e successivamente è intervenuto.

Al momento del fermo, uno dei due rapinatori ha lasciato il telefono per terra e ha colpito con un violento pugno allo sterno il poliziotto, riuscendo così a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

L’altro giovane, il 20enne, è stato arrestato: dovrà rispondere dell’accusa di rapina aggravata. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Intanto, sono state avviate le indagini necessarie ad identificare l’uomo fuggito: in tal senso, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso i fatti.

