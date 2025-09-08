Sagra del Pesto a Pontedecimo

Genova – A Pontedecimo torna la Sagra del Pesto e nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 sarà possibile gustare buon cibo, ascoltare musica e raccogliere fondi per la beneficenza. L’evento si terrà presso la Polisportiva SOMS La Fratellanza, in via via Isocorte 13.

Sabato gli stand gastronomici apriranno alle 19.30 mentre domenica sarà possibile gustare le prelibatezze preparate anche a pranzo, dalle 12.30.

All’evento partecipano gli scout del CNGEI – Sezione di Genova che supporteranno la tradizionale Sagra del Pesto, giunta alla sua 18ª edizione.

Anche quest’anno non potrà mancare la musica live:

Sabato 27 settembre lezione di swing con Zenaswingers con lo spagnolo Aitor Leniz.

Domenica 28 a pranzo è previsto intrattenimento per bambini, mentre nel pomeriggio il nuovo protagonista di quest’anno sarà il torneo di cirulla dalle 15.30 (per info e prenotazioni contattare +39 342 035 0070 o +39 339 586 5319).

La serata sarà dedicata al ballo liscio con Armando e Cristina.

Come lascia immaginare il nome, alla Sagra del Pesto il protagonista assoluto è il tradizionale condimento genovese proposto a condimento di diversi primi piatti: lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie.

Non mancheranno neppure i secondi piatti come carne alla griglia, patatine fritte e polpettone, oltre a dolci tradizionali e non, come la panna cotta al basilico.

Gli organizzatori fanno sapere che, nel malaugurato caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà regolarmente.

