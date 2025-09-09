martedì 9 Settembre 2025
Flotilla, incendio su una barca: “Siamo stati colpiti da un drone”

Flotilla colpita drone TunisiaTunisi – Stanno facendo il giro dei social e del web le immagini risalenti a ieri sera che ritraggono la Family Boat, una delle imbarcazioni principali della Global Sumud Flotilla, colpita da un oggetto in fiamme che cade all’alto. All’interno dell’imbarcazione erano presenti diversi attivisti, tra i quali Greta Thunberg. Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma la barca avrebbe riportato danni importanti.
La versione che sia stato un drone a colpire l’imbarcazione è stata ufficialmente smentita dalla Tunisia (la Flotilla si trova proprio a largo delle coste tunisine), ma nella notte sono iniziati a circolare diversi video che, oltre a riprendere un oggetto in fiamme che cade sulla barca, registrano un ronzio avvertito pochi istanti prima dell’incendio che sarebbe proprio riconducibile ad un drone.
