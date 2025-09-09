Fuochi di Recco, oltre ventimila persone alla seconda serata

Recco (Genova) – Ieri sera a Recco si è svolta la seconda serata delle celebrazioni in onore di Nostra Signora del Suffragio e con lo spettacolo pirotecnico che ogni anno attira migliaia di persone.

Secondo i dati raccolti dalla Polizia Locale, oltre ventimila persone hanno affollato il Lungomare Bettolo per assistere allo spettacolo pirotecnico dei quartieri San Martino, Spiaggia e Liceto, preceduti dalla solenne processione con l’Arca della Madonna.

“E’ stato un crescendo di presenze fin da giovedì scorso, con l’accensione delle luminarie, e ancora di più da venerdì, quando sono stati aperti gli stand gastronomici – dichiara il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo -. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il successo della festa. Un grazie al Santuario e al Rettore, alla Confraternita per l’organizzazione delle celebrazioni religiose, ai Quartieri, che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di collaborazione, al Comitato ‘8 Settembre’ che ha lavorato intensamente per la buona riuscita della festa, agli operatori di polizia e sanitari, che hanno garantito ordine e sicurezza, ai volontari, che hanno offerto il loro prezioso supporto e al personale del Comune, ciascuno secondo il proprio settore, che ha lavorato con competenza, professionalità e spirito di abnegazione”.

Alla voce del sindaco si unisce quella di Gianluca Buccilli, presidente del Comitato ‘8 settembre’: “La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, grazie all’operatività dei dipendenti del Comune e al coinvolgimento di un numero significativo di volontari. Tutti hanno così potuto apprezzare in totale sicurezza la bellezza degli spettacoli pirotecnici e delle sparate dei mascoli. Un aspetto da evidenziare è stata sicuramente l’elevata qualità dell’offerta gastronomica assicurata dagli stand dei Quartieri. Non meno importante è stata l’iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione civile di Gaza e la raccolta di provviste economiche da destinare ad interventi di restauro all’interno del Santuario”.

Gandolfo ha infine sottolineato l’efficienza del servizio di pulizia: “Questa mattina, alle 7, la città era già perfettamente pulita, compresi i moli di ponente e di levante, dove si sono svolti gli spettacoli pirotecnici”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]