Genova, lavori sulla rete idrica: in arrivo 23 ore senz’acqua a Rivarolo

Genova – Si prevedono disagi per alcuni abitanti del quartiere genovese di Rivarolo, che nelle prossime ore sarà interessato da alcuni lavori sulla rete idrica che renderanno necessaria l’interruzione della rete idrica per circa ventitré ore.

Come riferisce Iren, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 22 di mercoledì 10 settembre fino alle ore 21 di giovedì 11 settembre. Ecco le vie coinvolte:

• Via Argine Polcevera nel tratto tra il civ. 16F ed il civ. 22B

• Via Francesco Campora

• Via Antonio Duria

• Via al Ponte Polcevera

• Via alla Stazione di Rivarolo

• Via Gastone Pisoni

• Via G.B. Roggerone

• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

