martedì 9 Settembre 2025
Genova, tragedia a Borgoratti: muore donna travolta da un’auto

Redazione Liguria
ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Una tragedia si è consumata questa mattina in via Borgoratti, nell’omonimo quartiere genovese, dove una donna è stata travolta e uccisa da un’auto.
È accaduto intorno alle 7:30 quando la vittima, una 70enne, stava percorrendo il tratto di strada a piedi ed è stata schiacciata contro il muro dalla vettura. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’auto fosse vuota al momento dell’incidente. È quindi probabile che il guidatore non abbia inserito il freno a mano.
Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Inoltre, sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica.

