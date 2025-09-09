martedì 9 Settembre 2025
Maltempo Liguria, prolungata l’allerta gialla per temporali su tutta la regione

Redazione Liguria
0

Allerta Gialla in LiguriaLiguria – Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE) fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre.
Nel ponente della regione (Zone A e D) l’allerta gialla per temporali scatterà alle 23:59 di oggi, fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre.
La perturbazione che ha interessato questa mattina il levante regionale continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani.
Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andando a coinvolgere anche il ponente ligure, nella giornata di domani seppur risulta difficile la localizzazione dei fenomeni.
Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa.——————————————————————————————————
