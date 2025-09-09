Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali su Centro e Levante

Liguria – E’ scattata questa mattina alle 5, sulle zona di centro e levante (Zone BCE), l’Allerta Gialla per temporali diffusa da Arpal e che proseguirà, salvo modifiche, sino alle 18 di oggi, martedì 9 settembre 2025. Possibili precipitazioni anche di forte intensità che potrebbero causare danni nel caso in cui i temporali fossero stazionari e prolungati nella loro azione localizzata.

Sul resto della Liguria (Zone A e D) prevista bassa probabilità di forti temporali

Una nuova perturbazione atlantica sta portando le prime precipitazioni già questa mattina soprattutto sul centro levante della regione.

Al momento, secondo le previsioni meteo Arpal, non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi.

Queste le previsioni per le prossime ore:

Martedì 9 settembre 2025

L’avvicinamento di una saccatura atlantica porta condizioni di instabilità già a partire

dalle prime ore della mattina con fenomeni fino a moderati e cumulate significative su

C.

Bassa probabilità di temporali forti su AD ed alta probabilità di probabilità di temporali

forti su BCE con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e

fulmini.

Mercoledì 10 settembre 2025

Le spiccate condizioni di instabilità legate al passaggio della saccatura portano precipitazioni con cumulate significative su D, fenomeni di intensità moderata e cumulate significative su ABE, elevate su C. Bassa probabilità di temporali forti su AD, alta probabilità invece su BDE.

