Chiavari, escursioni gratuite nella Natura a due passi dal centro

Chiavari – Escursioni gratuite con il Cluba Alpino Italiano (CAI) per vivere la natura a due passi dal centro. Il primo appuntamento è fissato per domenica 14 settembre 2025 e la sezione di Chiavari, in collaborazione con il Comune, porterà alla scoperta delle colline che circondano la città.

La prima meta sarà infatti il Monte Castello (665 metri), una cima suggestiva posta al confine tra i comuni di Rapallo, Zoagli, San Colombano Certenoli e Coreglia Ligure che offre un panorama unico che su entrambe le riviere liguri e sui monti dell’Appennino.

Il percorso prevede circa 18 km di cammino, con un dislivello di 800 metri circa, per una durata stimata di sei ore (soste escluse). La partenza è fissata alle ore 9 da piazza Nostra Signora dell’Orto, davanti al Comune, con rientro previsto alle 18 a Chiavari.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione entro il 12 settembre presso la sede del CAI di Chiavari (mercoledì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 21 alle 22) o online sul sito www.caichiavari.it.

“Queste escursioni rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza dei nostri sentieri e per vivere insieme momenti di sport e amicizia – sottolinea il consigliere comunale, Luca Ginocchio – Vogliamo continuare ad incentivare uno stile di vita attivo e, al tempo stesso, valorizzare la natura che ci circonda, a pochi passi dalla città”.