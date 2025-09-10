Donna travolta a Borgoratti, l’automobilista conferma: ho messo il freno a mano

Genova – Ha confermato di aver tirato il freno a mano e di aver chiuso l’auto con il telecomando l’uomo di 54 anni proprietario della vettura che ha travolto e ucciso Fulvia Minetti, 72 anni, in via Borgoratti, nell’omonimo quartiere genovese.

L’uomo ha raccontato alla polizia locale ed al suo avvocato di essere arrivato in via Borgoratti e di aver lasciato l’auto posteggiata per andare al bar a prendere un caffè e poco dopo una persona è entrata nel locale racoccontando che un’auto aveva investito in retromarcia una donna.

All’uscita dal Bar l’automobilista ha scoperto, restando sotto choc, che l’auto era la sua e che la donna era deceduta.

Per cause ancora da accertare l’auto ha iniziato a muoversi acquistando sempre più velocità sino a schiantarsi contro la saracinesca di una farmacia. Nell’impatto ha travolto la donna causandole ferite e lesioni talmente gravi da non lasciarle scampo.

L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale e il magistrato ha ordinato l’autopsia sul corpo della vittima, per accertare le cause del decesso e una perizia tecnica sulla vettura per capire se c’è stato un guasto o se il freno a mano – che risulterebbe effettivamente tirato – presentasse dei difetti. Dall’esito degli esami e delle perizie potrebbe dipendere l’esito dell’eventuale processo.

