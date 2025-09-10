mercoledì 10 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ancora cinghiali per le vie della città: segnalati a Borgoratti e...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriBorgorattiSan Martino

Genova, ancora cinghiali per le vie della città: segnalati a Borgoratti e San Martino

Redazione Liguria
0

cinghiali via BigaGenova – Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi è stata nuovamente segnalata la presenza di cinghiali tra le vie del capoluogo. Al contrario di quanto avvenuto talvolta in passato, in questa occasione la presenza degli animali non ha causato incidenti o danni alle persone, ma continuano le proteste degli abitanti delle zone maggiormente interessate da questi episodi, che chiedono misure di contrasto per evitare pericoli per la cittadinanza.
Il primo episodio è avvenuti ieri intorno all’ora di cena in via Cei, sulle alture del quartiere di Borgoratti. Il secondo, invece, nella prima mattinata odierna nella zona dei giardini di viale Benedetto XV, a San Martino.
La presenza degli ungulati è stata segnalata anche dalla Polizia Locale, che ha invitato i pedoni, gli scooteristi e gli automobilisti di passaggio nella zona a prestare attenzione.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Oktoberfest

Genova, da domani al via la 15a edizione dell’Oktoberfest: il programma

Eventi
carabinieri notte

Sanremo, spedizione punitiva nei confronti di un giovane: paura in via...

Cronaca
Flotilla colpita drone Tunisia

Flotilla, nuovamente colpita una barca in viaggio verso Gaza

Cronaca
carabinieri auto

Lavagna, inseguimento da film sulle alture: arrestato un 24enne

Cronaca