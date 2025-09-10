Genova, ancora cinghiali per le vie della città: segnalati a Borgoratti e San Martino

Genova – Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi è stata nuovamente segnalata la presenza di cinghiali tra le vie del capoluogo. Al contrario di quanto avvenuto talvolta in passato, in questa occasione la presenza degli animali non ha causato incidenti o danni alle persone, ma continuano le proteste degli abitanti delle zone maggiormente interessate da questi episodi, che chiedono misure di contrasto per evitare pericoli per la cittadinanza.

Il primo episodio è avvenuti ieri intorno all’ora di cena in via Cei, sulle alture del quartiere di Borgoratti. Il secondo, invece, nella prima mattinata odierna nella zona dei giardini di viale Benedetto XV, a San Martino.

La presenza degli ungulati è stata segnalata anche dalla Polizia Locale, che ha invitato i pedoni, gli scooteristi e gli automobilisti di passaggio nella zona a prestare attenzione.

