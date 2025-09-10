mercoledì 10 Settembre 2025
Genova, Rivarolo senz’acqua per lavori: le vie coinvolte

acqua, rubinetto,Genova – A partire da questa sera sono previsti disagi per i residenti e i commercianti del quartiere genovese di Rivarolo, dove sono previsti dei lavori sulla rete idrica che renderanno necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.
Lo stop inizierà alle ore 22 di questa sera, mercoledì 10 settembre, e proseguirà fino alle ore 21 di domani sera, giovedì 11 settembre. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:
• Via Argine Polcevera nel tratto tra il civ. 16F ed il civ. 22B
• Via Francesco Campora
• Via Antonio Duria
• Via al Ponte Polcevera
• Via alla Stazione di Rivarolo
• Via Gastone Pisoni
• Via G.B. Roggerone
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
