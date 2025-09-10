Genova, traghetto GNV entra in porto avvolto nel fumo

Genova – Un traghetto della GNV che entra nel porto letteralmente avvolto da una nube di fumo. Chiamate preoccupate ai centralini delle forze dell’ordine, intorno alle 16, per segnalare un possibile problema del traghetto della Grandi Navi Veloci che stazionava all’imbocco del porto genovese, come fosse in attesa. Nel mentre, però, sembrava avvolto dal fumo al punto che alcuni hanno pensato ad una emergenza.

La nave era invece ferma in attesa dell’arrivo del “pilota” che conduce le imbarcazioni fuori e dentro allo scalo e poi ha ripreso il suo percorso.

Non ci sono informazioni, invece, per la nuvola di fumo.

