mercoledì 10 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, traghetto GNV entra in porto avvolto nel fumo
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoce

Genova, traghetto GNV entra in porto avvolto nel fumo

Redazione Liguria
0

Gnv traghetto fumo GenovaGenova – Un traghetto della GNV che entra nel porto letteralmente avvolto da una nube di fumo. Chiamate preoccupate ai centralini delle forze dell’ordine, intorno alle 16, per segnalare un possibile problema del traghetto della Grandi Navi Veloci che stazionava all’imbocco del porto genovese, come fosse in attesa. Nel mentre, però, sembrava avvolto dal fumo al punto che alcuni hanno pensato ad una emergenza.
La nave era invece ferma in attesa dell’arrivo del “pilota” che conduce le imbarcazioni fuori e dentro allo scalo e poi ha ripreso il suo percorso.
Non ci sono informazioni, invece, per la nuvola di fumo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza la spezia

Sanremo, mamma e due figli travolti da uno scooter: quattro feriti

Cronaca
acqua, rubinetto,

Genova, Rivarolo senz’acqua per lavori: le vie coinvolte

Cronaca
Flotilla colpita drone Tunisia

Global Sumud Flotilla, secondo attacco, Giordano (M5S): tutele per gli attivisti

Cronaca
Monte Castello Chiavari

Chiavari, escursioni gratuite nella Natura a due passi dal centro

Cronaca