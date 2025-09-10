Sanremo, mamma e due figli travolti da uno scooter: quattro feriti

Sanremo (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio odierno in via Cavallotti a Sanremo, dove una donna e i suoi due figli che stavano attraversando la strada sono stati travolti da uno scooter.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti: quella in condizioni meno gravi è la donna, trasportata all’ospedale in codice verde, mentre i due bambini e il conducente del mezzo a due ruote sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che i tre stessero attraversando sule strisce pedonali. Gli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto, oltre a effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica, hanno anche gestito il traffico che si è creato nella zona.——————————————————————————————————

