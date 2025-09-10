Savona, vendeva falsi orologi Rolex, denunciato

Savona – Vendeva orologi di marche prestigiose a prezzi “troppo interessanti” ed infatti erano falsi. La Guardia di Finanza ha individuato e denunciato un cittadino italiano residente in Piemonte che aveva creato un lucroso commercio di orologi falsi.

La segnalazione di un cittadino ha permesso alle fiamme gialle di arrivare sulle tracce dell’uomo che riusciva a piazzare orologi di alto valore e molto richiesti sul mercato a prezzi vantaggiosi e mostrando certificati di autenticità e di garanzia.

Anche questi documenti erano in realtà falsificati con grande precisione, tanto che è stato necessario far periziare gli orologi da rivenditori ufficiali e inviati dalle “case madri” per poter certificare che si trattava di copie contraffatte.

Il malvivente offriva orologi delle marche più prestigiose come i Rolex a prezzi che difficilmente potevano essere trovati sul mercato.

Un “affare” solo per lui, però, che potrebbe aver raggirato decine di persone con vendite da decine di migliaia di euro e forse più.

La Guardia di Finanza lo ha identificato e lo ha denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, non potendo dimostrare l’origine degli orologi e parti di essi.

Sequestrati decine di orologi per un controvalore stimato di alcune centinaia di migliaia di euro.

Le forze dell’ordine invitano chi fosse caduto nella “trappola” a denunciare quanto accaduto.

