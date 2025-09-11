Autostrade, in A7 terminata la prima fase dei lavori sul nodo di Busalla

Busalla (Genova) – Si è conclusa oggi, giovedì 11 settembre, la prima fase dei lavori di restyling sul nodo autostradale di Busalla, lungo l’Autostrada A7.

La fine dei lavori ha visto procedere con la rimozione del restringimento di carreggiata presente in direzione sud e con la riapertura della rampa d’uscita, sempre in direzione sud.

I lavori, che sono stati portati avanti da quindi persone e dieci mezzi impegnati sul luogo, sono terminati nei tempi previsti nel tavolo di programmazione con il Ministero dei Trasporti e la Regione Liguria.

Il tutto è avvenuto prima di una nuova ‘fase calda’ che inizierà in queste settimane, tra l’inizio delle scuole e il Salone Nautico previsto a Genova dal 18 al 23 settembre.

