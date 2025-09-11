giovedì 11 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, in A7 terminata la prima fase dei lavori sul nodo di...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, in A7 terminata la prima fase dei lavori sul nodo di Busalla

Redazione Liguria
0

Nervi cantiere casello autostradaBusalla (Genova) – Si è conclusa oggi, giovedì 11 settembre, la prima fase dei lavori di restyling sul nodo autostradale di Busalla, lungo l’Autostrada A7.
La fine dei lavori ha visto procedere con la rimozione del restringimento di carreggiata presente in direzione sud e con la riapertura della rampa d’uscita, sempre in direzione sud.
I lavori, che sono stati portati avanti da quindi persone e dieci mezzi impegnati sul luogo, sono terminati nei tempi previsti nel tavolo di programmazione con il Ministero dei Trasporti e la Regione Liguria.
Il tutto è avvenuto prima di una nuova ‘fase calda’ che inizierà in queste settimane, tra l’inizio delle scuole e il Salone Nautico previsto a Genova dal 18 al 23 settembre.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia locale Genova

Oktoberfest a Genova, ci saranno anche i controlli della polizia locale

Cronaca
ambulanza soccorsi

Valbrevenna, lite tra amici nella notte: un giovane accoltellato

Cronaca
soccorso alpino cercafunghi ferito

Funghi nei boschi della Liguria, le raccomandazioni dei Soccorritori

Cronaca
Sanremo pestaggio disabile

Sanremo, caccia al quarto aggressore del disabile picchiato per strada

Cronaca