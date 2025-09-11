Sanremo, caccia al quarto aggressore del disabile picchiato per strada

Sanremo (Imperia) – Città sconvolta e ancora caccia al quarto uomo per il violento pestaggio ai danni di un turista disabile di 21 anni, avvenuta domenica scorsa in via Gioberti. Il ragazzo, con problemi di deambulazione per una lesione ad una gamba, era stato aggredito e picchiato selvaggiamente da quattro giovani monegaschi che lo filmavano con il cellulare mentre lo colpivano con pugni e calci anche quando il poveretto era inerme a terra.

Due dei tre fermati sono ancora in carcere, in attesa di processo, mentre un terzo è stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, Anna Bonsignorio, che evidentemente ne considera marginale la partecipazione al pestaggio.

Determinanti soni state le dichiarazioni rese dagli altri giovani che, in sede di interrogatorio hanno detto di aver reagito ad una aggressione subita e hanno scagionato il terzo partecipante.

Restano quindi in carcere, a Valle Armea, Florian Adam Faudel Zeghdar e Yassine Oulhint, entrambi residenti nel principato di Monaco.

Secondo quanto avrebbero riferito al giudice, i ragazzi sarebbero stati a loro volta aggrediti da un gruppo di italiani nel locale dove stavano trascorrendo la serata e la loro reazione – comunque inaccettabile – sarebbe avvenuta in quel contesto.

Il ferito, un ragazzo piemontese di 21 anni, avrebbe fatto parte del gruppo di assalitori e a causa dei suoi problemi di deambulazione, non sarebbe riuscito a fuggire con il gruppo.

Raggiunto dai giovani monegaschi è stato picchiato e gettato a terra e qui, nei filmati acquisiti dalle forze dell’ordine, colpito ancora con calci al volto e alla gamba già lesionata, mentre gli aggressori riprendevano la scena con il telefono cellulare.

La vicenda sta suscitando grande discussione a Sanremo e in tutta Italia anche per la presenza, sul luogo del pestaggio, di diverse persone che, invece di intervenire, hanno ripreso la scena.

Fortunatamente qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine componendo il 112 e sul posto sono accorsi anche i mezzi di soccorso.

Il giovane ferito ha riportato ferite al volto e proprio alla gamba che era già compromessa e dovrà restare in ospedale per oltre 40 giorni con la possibilità di altri danni permanenti.